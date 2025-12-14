Le Jogging du Père Noël bat son plein à Alma

La 14e édition du Jogging du Père Noël bat son plein ce dimanche matin, à Alma. Depuis 10 h, coureurs et marcheurs sillonnent les rues du centre-ville sur un parcours d’un kilomètre, reliant le boulevard des Cascades au parc Falaise.

L’événement, qui se déroule jusqu’à midi, vise à recueillir des denrées non périssables au profit de Moisson d’Alma. Depuis sa création, l’activité connaît une popularité grandissante et les dons récoltés augmentent d’année en année.

Il y a deux ans, près de 52 000 $, en argent et en denrées, avaient été amassés, un montant comparable à celui enregistré l’an dernier.

Environ 250 participants sont attendus pour cette 14e édition. Les citoyens sont invités à prendre part à la course ou à la marche, ou encore à contribuer en effectuant un don.