Un don historique pour venir en aide aux étudiants et aux élèves

Cette année, le Fonds d’aide en milieu scolaire Lac-Saint-Jean-Est remet au Centre de services scolaire Lac-Saint-Jean (CCS) et au Collège d’Alma la somme de 40 000 $, le plus gros don de l’organisme depuis sa création en 1992. L’argent servira à répondre aux besoins croissants des élèves et des étudiants défavorisés de niveau primaire, secondaire et collégial.

Le Fonds d’aide est alimenté par la contribution volontaire à même leur paie d’une partie du personnel du CSS et de celui du Collège d’Alma. Les 40 000 $ seront redistribués en fonction de la proportion de la cotisation effectuée par les deux entités, explique Martin Saint-Pierre, président du Fonds d’aide.

« On regarde la quantité des sommes amassées au Collège et au CSS, on fait le total des deux, on trouve le pourcentage que ça représente pour chacune des deux entités, et on applique ensuite le pourcentage pour déterminer les dons. »

Ce sont ainsi 32 840 $ qui seront remis au CSS Lac-Saint-Jean et 7 160 $ au Collège d’Alma, soit « beaucoup, beaucoup plus que les autres années », souligne Martin Saint-Pierre.

Gaston Morissette, trésorier et fondateur du Fonds d’aide, explique que c’est le bon rendement des sommes placées qui a permis à l’organisme de faire un don plus important qu’à l’habitude cette année. « Nous avons eu de bonnes années sur nos placements, ce qui nous a permis d’en donner plus cette année. Et puis, on sait que les besoins sont de plus en plus grands. »

Plus de pauvreté

Différents facteurs expliquent la précarité d’un plus grand nombre d’étudiants et d’élèves, indique Marc-Pascal Harvey.

« Les besoins ont toujours été présents, mais on ne se cachera pas que le contexte économique actuel n’est pas nécessairement facile, et ce, partout dans la province. Cet apport supplémentaire [celui du Fonds d’aide] va donc permettre de faire la différence pour plusieurs de nos jeunes. »

Martin-St-Pierre, ex-enseignant à l’éducation aux adultes, ajoute que l’accélération de l’immigration a aussi contribué à la croissance des besoins. « Par exemple, pour plusieurs personnes immigrantes, ça va être difficile d’avoir tout ce qu’il faut pour l’hiver. »

Une aide concrète et personnalisée

Au collège d’Alma, l’argent remis par le Fonds d’aide sera administré par le Fonds de secours, qui identifie et évalue le besoin des étudiants. Au CSS, différentes variables sont prises en compte afin de redistribuer l’argent équitablement, notamment l’indice de défavorisation des écoles établie par Statistique Canada.

On estime que la principale force du Fonds d’aide réside dans son pragmatisme dans la mesure où les dons effectués par l’organisme sont entièrement employés, sans frais d’administration, pour répondre aux besoins concrets et immédiats des bénéficiaires, besoins qui ont par ailleurs été observés directement sur le terrain.

« Les employés des écoles : les enseignements, le personnel de soutien, les professionnels, connaissent bien les enjeux. Il y a beaucoup d’yeux dans une école et je pense que les gens ont la bonne stratégie pour identifier et soutenir les jeunes aux bons moments. Les équipes sont très l’affût de leur milieu », fait valoir Marc-Pascal Harvey.

Ainsi, l’argent remis par le Fonds d’aide servira, par exemple, à acheter une nouvelle paire de bottes à un élève qui semble toujours avoir les pieds mouillés, à acheter des manuels scolaires à un étudiant du cégep aux prises avec des difficultés financières ou encore à nourrir des élèves ou des étudiants qui arrivent en classe le ventre vide.

« Depuis longtemps, on constate que la pauvreté est un facteur d’abandon au collégial, ne serait-ce que parce qu’avec le ventre vide, on ne peut pas se concentrer durant un cours de trois heures. Avec l’absence de vêtements d’éducation physique, on ne peut pas se rendre à nos cours d’éducation physique. Ça crée parfois de la honte chez certains étudiants », soulève Frédéric Thibault, membre du Fonds d’aide et professeur de littérature au Collège d’Alma.

À la recherche de relève

Par ailleurs, afin de pouvoir poursuivre sa mission, le Fonds d’aide en milieu scolaire Lac-Saint-Jean-Est est actuellement à la recherche de relève au sein de son conseil d’administration.

Des efforts sont également faits dans le but de recruter davantage de contributeurs au sein des équipes du CSS Lac-Saint-Jean et du Collège d’Alma, qui comptent respectivement 168 et 30 cotisants à l’heure actuelle.