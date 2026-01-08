Nouvelle nomination à la direction générale

Le conseil d’administration de l’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean (AFSL) est heureux d’annoncer la nomination de Frédérique Bergeron à titre de directrice générale, à compter du lundi 12 janvier 2026.

Mme Bergeron succèdera donc à Stéphanie Pelchat, qui a été à l’emploi de l’AFSL pendant 14 ans. Dans ses nouvelles fonctions, elle veillera à assurer le bon fonctionnement de l’AFSL et à soutenir ses activités liées à la forêt et au bois dans la région. Ingénieure forestière de formation et à l’aise dans la communication, elle possède également de solides compétences en environnement, en foresterie et en recherche scientifique. Également, son expertise inclut des expériences significatives en milieu forestier et en écologie, notamment dans le cadre de projets au Nunavik, en écologie des feux de forêt et en dendrochronologie.

Selon l’association, ses compétences en gestion de projets, en communication et en analyses scientifiques font d’elle une leader capable de poursuivre et de renforcer la mission de l’AFSL. Le conseil d’administration se réjouit donc de cette nomination et est confiant que Mme Bergeron saura guider l’AFSL avec rigueur et dynamisme au service de la forêt et du bois dans la région.