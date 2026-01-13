Une soirée pour lutter contre la solitude le soir de Noël rencontre beaucoup de succès à Alma

Plus de 150 personnes ont pu échapper à la solitude le 24 décembre dernier au soir. Elles ont eu l’occasion de se réunir au resto-bar le Dooly’s d’Alma pour échanger, rire et festoyer dans le cadre d’un rassemblement organisé par l’Almatois Sylvain Tremblay.

L’objectif de l’évènement était aussi simple que louable : « on a dit aux gens qui étaient seuls à Noël de venir passer une soirée et Dooly’s et de venir déguster un repas ensemble. L’invitation était lancée autant aux personnes riches qu’aux personnes pauvres parce que la solitude à Noël, elle est aussi douloureuse pour ceux qui ont du fric que pour ceux qui n’en ont pas », explique Sylvain Tremblay.

Ce dernier a fait aller ses contacts afin de trouver quelques partenaires pour organiser la soirée sans frais pour les participants.

« J’ai contacté Réjean Couture de la Marmite Fumante et Roberto du restaurant Roberto pour savoir s’ils pouvaient nous fournir de la tourtière et de la salade. Ils ont tous les deux accepté avec plaisir. Pour le dessert, j’ai appelé André Fortin de Métro Dubé, et il nous a donné un bon d’achat pour qu’on prépare une salade de fruits. »

Le resto-bar le Dooly’s a également contribué à la réussite de la soirée. Et vu que Noël, c’est aussi des cadeaux, Sylvain Tremblay a pu compter sur la générosité de nombreux commerçants locaux pour faire tirer environ 75 cadeaux que les convives pouvaient ensuite s’échanger. « Par exemple, si quelqu’un gagnait un bon pour de la nourriture pour animaux, mais qu’il n’en avait pas, il pouvait échanger son cadeau. »

Un succès

Selon Sylvain Tremblay, la soirée fut un succès sur toute la ligne. De 17 h à 21 h 30, plus de 150 personnes esseulées ont pu passer un moment chaleureux, loin de la morosité de leur téléviseur ou du silence assourdissant qui subsiste une fois qu’il est éteint.

« L’aspect le plus important de la soirée, c’est que c’était un moment et un lieu de rencontre. Tu pars de chez vous. Tu es tout seul. Et tu t’en vas au Dooly’s pour une soirée de Noël. Et là, tu rencontres du monde. Ça fait du bien. »

Sylvain Tremblay en sait d’ailleurs quelque chose, lui qui a déjà passé par là.

« L’année où ma conjointe et moi, nous nous sommes séparés, j’ai eu un 24 décembre assez pénible. Tu sais que tu vas voir tes enfants dans les jours d’après, mais le 24 décembre, c’est comme le summum : t’ouvres la télé, et tu vois juste des gens fêter ensemble. À un point tel que tu prends le fil de la télé, puis tu l’enlèves du mur parce que tu ne veux plus entendre ça. J’ai vécu ça deux ans de fil, et ce n’est pas drôle du tout », se souvient l’Almatois.

Solitude et pauvreté

Par ailleurs, soulève Sylvain Tremblay, « solitude rime souvent avec pauvreté ». Une réalité qu’il a observée une fois plus le 24 décembre dernier.

« Nous avons passé une super belle soirée, mais vers 21 h 30, après le tirage des cadeaux, environ 90 % des gens sont partis. Pas parce qu’ils n’avaient plus du fun, parce qu’ils n’avaient pas d’argent pour se payer une bière après. »

Une deuxième édition prévue

Devant le succès de l’évènement et afin de continuer de lutter contre la stigmatisation des plus démunis, mais aussi contre la solitude en général, Sylvain Tremblay affirme qu’il a la ferme intention de reconduire l’évènement l’an prochain.

Il précise qu’il pourra compter sur le soutien d’acteurs communautaires, commerciaux et municipaux en vue d’organiser une seconde édition de plus grande envergure, l’an prochain.