Bientôt un Économusée et des locaux améliorés pour la Boulangerie Farine

La Boulangerie Farine se prépare à déménager dans un local plus spacieux de la rue Collard, à Alma, afin de raffiner les rouages de sa production et d’aménager son Économusée.

En effet, se réjouit le boulanger et propriétaire du commerce, Casimir Belleau, la Boulangerie Farine a récemment obtenu son accréditation d’Économusée du Québec. « Les nouveaux locaux, dit-il, seront donc le plus vitrés possible afin que les clients et que les visiteurs puissent découvrir ce qu’est le métier de boulanger. L’Économusée va aussi nous permettre de mettre en valeur le travail de tous nos fournisseurs locaux, qui contribuent à faire de nos produits des produits de qualité. »

Les nouveaux locaux, dont l’emplacement exact n’a pas encore été révélé, seront quatre fois plus grands que les précédents et disposeront d’une batterie d’équipements plus moderne et efficace. L’ouverture de la Boulangerie Farine 2.0 devrait avoir lieu en novembre 2026 au terme d’un investissement d’environ 500 000 $.

L’Économusée de la Boulangerie Farine fera partie des rares à s’être implantés au cœur d’un centre-ville. C'était le voeu de Casimir Belleau, qui croit dur comme fer en la revitalisation du centre-ville d’Alma.

Investir dans l’humain

Par ailleurs, le boulanger souligne que la plupart des améliorations prévues serviront d’abord à offrir de meilleures conditions de travail à ses employés plutôt qu’à augmenter sa production.

« Par exemple, on va avoir une surface de cuisson cinq fois plus grande, pas pour produire plus, mais parce que ça va nous permettre de cuire cinq fois plus en même temps. Donc, les employés, au lieu de devoir entrer à 2 h ou 3 h du matin, ils vont pouvoir entrer à 5 h, ce qui va leur donner un meilleur rythme de vie parce qu’on le sait : travailler de nuit, c’est dur sur la santé, et en tant qu’employeur, j’ai de la difficulté à avoir ça de mes employés. »

Casimir Belleau ajoute qu’un autre objectif du déménagement est d’offrir à ses employés le meilleur environnement pour parfaire leurs compétences et exprimer leur créativité dans l’exercice de leur métier.

En terminant, l’entrepreneur souligne avoir reçu une aide précieuse de la part de Développement économique Alma Lac-Saint-Jean dans ses démarches. Il mentionne tout spécialement le soutien d’Andrée Pilote, qu’il considère comme la « Alfred de tous les Batman de l’entrepreneuriat! »