Le ruban rouge, un symbole de protestation qui se répand à Alma

Rubans rouges attachés à des infrastructures publiques ou encore dépliants dans les pare-brise, des signes de protestation du milieu communautaire ont commencé à se faire voir à Alma, un jour après l’entrée en grève de quelque 111 organismes du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Rappelons que le milieu communautaire revendique « des conditions de travail décentes pour les travailleurs et les travailleuses du communautaire, un financement suffisant à la mission de base, une reconnaissance pleine et entière des organismes, la protection de l’autonomie et la fin du financement précaire (financement par projets par opposition au financement à la mission) ainsi qu’un engagement clair à investir dans le modèle communautaire comme pilier stratégique », indique Jean-Michel Gauthier Robert, agent aux communication du Centre d’action bénévole Entre-Êtres de Jonquière et représentant de la cellule de mobilisation régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le mouvement Communautaire à boutte travaille actuellement à la mise en place d’une table de négociation avec le gouvernement de Québec. Les revendications, notamment sur le plan monétaire, seront précisées par la table de négociation. En attendant, les acteurs du milieu communautaire profiteront des neuf prochains jours de grève pour sensibiliser la population quant à leur importance dans les rouages du système. Une importance souvent sous-estimée, estiment-ils.