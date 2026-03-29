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Temps de lecture : 52s

Nouvel ours blanc mâle

Humphrey prêté par l’Aquarium du Québec

Jean Tremblay
Le 29 mars 2026 — Modifié à 08 h 00 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Après le départ de l’ours blanc mâle Yellé, il y a quelques jours, vers le Zoo de Calgary, le Zoo sauvage de Saint-Félicien a accueilli vendredi dernier Humphrey, qui fera connaissance avec les deux femelles Milak et Aïsaqvak. Le nouveau pensionnaire a été prêté par l’Aquarium du Québec.

Sur sa page Facebook, le Zoo sauvage explique qu’au Canada, seules six institutions ont la garde d’ours blancs. Les collaborations et les transferts entre ces établissements sont donc essentiels pour assurer le bien-être et la diversité génétique des populations sous soins humains. C’est grâce à l’excellence des soins prodigués à nos ours au Zoo sauvage que de telles collaborations sont possibles.

« D’ailleurs, un petit clin d’œil à l’histoire : les derniers oursons nés au Zoo en 2018 vivent aujourd’hui à l’Aquarium du Québec. L’arrivée d’Humphrey témoigne de ces liens précieux entre institutions qui travaillent ensemble pour l’avenir de l’espèce. »

Une décision réfléchie

« Nous savons que plusieurs d’entre vous ont été touchés par le départ de Yellé. Sachez que chaque décision est prise avec beaucoup de réflexion, toujours dans le meilleur intérêt des animaux et de la conservation. »

En attendant, Humphrey s’adaptera dans une transition douce, sans brûler d’étapes, puisqu’il est accompagné par les gardiens animaliers de l’Aquarium, qui le connaissent si bien.

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