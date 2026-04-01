Québec solidaire demande l’exclusion de la ministre Chantal Rouleau

Après plusieurs critiques formulées par le milieu communautaire, c’est maintenant au tour de Québec solidaire (QS) de réclamer que la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, soit écartée du prochain conseil des ministres de la Coalition Avenir Québec (CAQ).

La demande a été formulée à la suite d’une interpellation du député de Québec solidaire, Étienne Grandmont, à l’endroit de la ministre. L’attitude de la ministre aurait alors confirmé au parti de gauche la nécessité qu’elle soit remplacée.

« Cette ministre n'est plus à la hauteur et a complètement perdu la confiance des groupes communautaires. Depuis son arrivée en poste, les relations se sont grandement détériorées et elle a fini par brûler les ponts vendredi dernier. La personne qui remplacera François Legault doit faire un geste pour montrer qu'elle est à l'écoute du communautaire, c'est pour cela que je demande à ce que la ministre Rouleau soit écartée du prochain conseil des ministres de la CAQ. », a déclaré le député.

Cette sortie de Québec solidaire s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre la ministre et plusieurs organisations communautaires. Depuis plusieurs mois, le mouvement Le communautaire à boutte dénonce ce qu’il qualifie de « manque d’écoute » de la part de la ministre Rouleau. Le mouvement réclame également la mise en place d’une table de négociation avec le gouvernement.