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Mercredi, 15 avril 2026

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Temps de lecture : 41s

Opération en sécurité routière

Les véhicules lourds dans la mire des policiers

Émile Boudreau
Le 15 avril 2026 — Modifié à 11 h 03 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Une vaste opération nationale en matière de sécurité routière se déroule aujourd’hui partout au Québec. La Sûreté du Québec (SQ), en collaboration avec les corps policiers municipaux, dont le Service de police de Saguenay, intensifie ses interventions ciblant les comportements à risque liés aux collisions impliquant des véhicules lourds.

Bien qu’ils ne représentent que 2,9 % de l’ensemble des véhicules en circulation sur le réseau routier québécois et qu’ils ne soient pas trouvés responsables dans la majorité des collisions, les données de la SQ indiquent que les véhicules lourds sont impliqués dans 25,7 % des collisions mortelles et dans plus de 15 % des collisions graves.

Au cours de cette opération, les policiers porteront une attention particulière au non-respect des règles de circulation, à la vitesse, au suivi de trop près, à la conduite avec les capacités affaiblies ainsi qu’à la distraction au volant.

Une opération similaire avait déjà été menée le 9 septembre 2025, visant cette fois la sécurisation du transport scolaire.

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