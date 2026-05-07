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Temps de lecture : 55s

78 jeunes réunis pour la finale régionale du Défi apprenti génie

Émile Boudreau
Le 07 mai 2026 — Modifié à 09 h 41 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le 13 mai prochain, l’ingéniosité et la créativité des jeunes de la région seront testé à l’occasion de la finale régionale Rio Tinto du Défi apprenti génie.

Organisé par Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’événement rassemblera 78 élèves des 1er, 2e et 3e cycles du primaire provenant de partout dans la région répartis en 34 équipes. La compétition se déroulera de 10 h à 14 h à l’école secondaire des Bâtisseurs – Édifice Jonquière.

Cette année, les participants devront concevoir une pince capable de saisir différents objets et de les déplacer avec précision dans des boîtes désignées. La population est d’ailleurs invitée à assister à la compétition pour encourager les élèves.

À l’échelle régionale, le Défi apprenti génie est rendu possible grâce au soutien de Rio Tinto, ainsi que des quatre Centres de services scolaires (CSS) de la région : le CSS De La Jonquière, le CSS des Rives-du-Saguenay, le CSS du Lac-Saint-Jean et le CSS du Pays-des-Bleuets.

À la grandeur du Québec, le Réseau Technoscience rejoint chaque année plus de 160 000 jeunes du primaire, du secondaire et du collégial par l’entremise de ses programmes, dont les Expo-sciences, les Défis technologiques, les animations scientifiques Les Débrouillards et les Innovateurs à l’école et à la bibliothèque. Il assure également la diffusion de plusieurs trousses et animations pédagogiques en science pour le primaire et le secondaire.

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