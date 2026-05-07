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Temps de lecture : 36s

Capitation 2026

La paroisse Saint-Joseph fait appel à ses fidèles

Yohann Harvey Simard
Le 07 mai 2026 — Modifié à 11 h 49 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Fusionnées sous la paroisse Saint-Joseph depuis l’an dernier, les communautés chrétiennes de Saint-Sacrement et de Saint-Joseph unissent à nouveau leurs efforts dans le cadre de la campagne de capitation de 2026.

La paroisse Saint-Joseph inclue les neuf paroisses qui étaient auparavant réparties entre les municipalités Sainte-Monique, de Saint-Henri-de-Taillon, de L’Ascension-de-notre-Seigneur, de Saint-Nazaire, de Lamarche, de Labrecque et d’Alma.

La capitation débutera officiellement le 4 mai et se poursuivra jusqu’à la fin de juin. Le conseil de fabrique Saint-Joseph se donne un objectif de récolte de 325 000 $, soit environ la somme amassée l’an dernier.

L’argent de la capitation sert essentiellement à couvrir les dépenses courantes de la paroisse comme les frais d’électricité et d’entretien des églises. Un formulaire accompagné d’une enveloppe préaffranchie pour l’envoi des dons a été acheminé aux ménages de la paroisse Saint-Joseph au début du mois de mai.

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