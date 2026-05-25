Inégalité des investissements scolaires? QS soulève des doutes

Une enquête menée par Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire (QS) en matière d’éducation, met en lumière de possibles inégalités dans la répartition des investissements en infrastructures scolaires sous le gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ).

Intitulé Le bon parti, les belles écoles?, le rapport révèle que, depuis 2018, les circonscriptions détenues par la CAQ auraient bénéficié d’une part disproportionnée des projets de construction et de rénovation d’écoles financés dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI).

Selon les données compilées, alors que la CAQ occupait environ 64 % des sièges à l’Assemblée nationale, ses circonscriptions auraient obtenu 72 % des projets et 75 % des investissements totaux en infrastructures scolaires.

Selon QS, ces chiffres soulèvent des questions, d’autant plus que ces mêmes circonscriptions abriteraient, en moyenne, des écoles en meilleur état que celles des autres régions. Le rapport précise que les établissements y sont moins vétustes (17 % en moyenne), plus récents (55 ans d’âge moyen) et situés dans des milieux généralement plus favorisés.

« Tout le monde a déjà entendu dire que les gouvernements favorisent leurs propres comtés quand vient le temps d'investir en infrastructures et c'est un sentiment largement partagé dans le milieu de l'éducation. Notre travail révèle que cette hypothèse est de plus en plus difficile à écarter. », a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois.

Le député remet par ailleurs en question le processus d’attribution des fonds. Il qualifie ce dernier d’opaque et estime qu’il soulève un « sérieux problème de transparence et d'équité ».

« Tous les enfants méritent de belles écoles, peu importe la couleur du député local. L’argent devrait aller là où les besoins sont les plus grands, point final », a-t-il ajouté.

En réponse à ces constats, le rapport formule plusieurs recommandations visant à améliorer la gestion des investissements publics en infrastructures scolaires. Québec solidaire propose notamment de définir des critères d’évaluation clairs, stables et accessibles au public, afin d’encadrer la sélection des projets. Le parti demande également que le gouvernement rende publics les motifs justifiant l’approbation ou le refus de chaque projet.

« Les parents, les directions d'école et les élèves ont le droit de savoir pourquoi un projet est accepté, refusé ou reporté. En ce moment, le processus est trop nébuleux. Les décisions en infrastructures scolaires ne doivent pas dépendre de l'arbitraire politique, mais des besoins réels des enfants et des communautés. », a conclu Gabriel Nadeau-Dubois.