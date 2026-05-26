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Trottinettes et quads : ce qu’il est bon de se rappeler

Le 26 mai 2026 — Modifié à 07 h 22 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Avec le retour de la belle saison revient immanquablement cette soif de liberté qui s’empare inévitablement des conducteurs de trottinettes électriques, et qui touche même certains conducteurs de quads ou de VTT. Ces derniers confondent peut-être certaines voies publiques avec ce qui est permis d’emprunter ou pas.

D’abord, la trottinette électrique. Sachez que l’âge légal pour en conduire une est d’au moins 14 ans. Ces appareils peuvent être utilisés sur les routes dont la limite de vitesse ne dépasse pas 50 km/h et sur certaines pistes cyclables. Il est donc impensable de pouvoir croiser un conducteur de trottinette et sa monture sur une rue dont la limite de vitesse est supérieure à 50km/h.

La vitesse maximale de ces appareils doit être limitée à 25 km/h ou moins. Leurs conducteurs ou conductrices doivent aussi porter un casque, et respecter les mêmes règles de circulation que les cyclistes, comme ne jamais circuler sur le trottoir, notamment. Les utilisateurs de trottinettes ne respectant pas les règles et les équipements obligatoires peuvent même s’exposer à une amende allant jusqu’à 200 $.   

Dans un autre ordre d’idées, les conducteurs de quads ou de VTT ayant l’habitude de rouler sur une portion de piste cyclable ou de sentier polyvalent, même pour une courte période de quelques instants, exposent non seulement les cyclistes et piétons à de sérieux risques, mais courent également la chance d’alléger leur portefeuille, en vertu d’une amende de 50 $. Les piétons et cyclistes qui croiseraient un quad sur leur trajet qui leur est réservé seront donc totalement dans leur droit de signaler le tout aux autorités.

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