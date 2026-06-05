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Vendredi, 05 juin 2026

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Plus de 52 000 $ amassés lors de la 14e édition de L’Autre Défi

Le 05 juin 2026 — Modifié à 08 h 41 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La 14e édition de L’Autre Défi a connu un franc succès au Saguenay–Lac-Saint-Jean, réunissant plus de 550 participants lors de deux journées d’activités tenues à Alma, le 2 juin, et à Jonquière, le 4 juin.

L’événement, organisé conjointement par la Fondation santé Jonquière et le Centre de réadaptation du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a permis d’amasser la somme de 52 733 $. Les fonds recueillis serviront à soutenir différents projets visant à favoriser l’intégration, la pratique d’activités physiques et la participation sociale des usagers du Centre de réadaptation.

Au cœur de ces deux journées, des personnes vivant avec une déficience motrice, sensorielle ou intellectuelle, ainsi que des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme, ont relevé leur propre défi sportif adapté à leurs capacités.

L’édition 2026 pouvait également compter sur la présence d’Anthony Bouchard à titre de porte-parole. Victime d’un grave accident de la route il y a 15 ans dans le parc des Laurentides, à la suite d’une collision avec un orignal, il a subi une atteinte à la moelle épinière au niveau cervical qui l’a rendu tétraplégique.

Malgré les épreuves, Anthony Bouchard a su transformer son parcours en une source de motivation. La découverte de la course en fauteuil lui a permis de renouer avec une passion et de repousser ses limites, devenant ainsi un modèle de persévérance pour les participants.

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