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Une pétition pour la gratuité des produits menstruels au Québec

Le 05 juin 2026 — Modifié à 15 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Un mouvement citoyen nommé Le Coût Menstruel, composé notamment d’employés de pharmacie et de professionnels de la santé, a lancé une pétition à l’Assemblée nationale du Québec afin de lutter contre la « précarité menstruelle ». Celle-ci est accessible en ligne jusqu’au 10 juin 2026.

La pétition demande notamment la gratuité des produits menstruels pour les personnes de moins de 26 ans et pour les personnes à faible revenu, peu importe leur âge, l'élaboration d'un plan québécois de lutte contre la précarité menstruelle et l'étude de mesures visant à élargir l'accès gratuit aux protections menstruelles.

Pour les promoteurs de la pétition, ces propositions s’inspirent d’exemples concrets déjà mis en place ailleurs dans le monde comme en Écosse, où les produits menstruels sont déjà offerts gratuitement à l’ensemble de la population, en Colombie-Britannique, qui a instauré un programme de distribution gratuite dans les écoles publiques, et en France où certaines protections menstruelles réutilisables sont remboursées.

« On parle rarement de précarité menstruelle. Pourtant, les réactions reçues démontrent que cette réalité touche beaucoup plus de personnes qu'on le pense. Cette cause mérite mieux que le silence qu'on lui accorde habituellement », a ajouté Éliane Latreille, porte-parole du mouvement.

À l’origine de ce mouvement, un groupe de pharmacies a décidé d’offrir des produits menstruels à prix coûtant. Rapidement, les témoignages recueillis ont mis en lumière un constat préoccupant.

« Nous avons été frappés par le nombre de personnes qui nous ont raconté devoir choisir entre des produits menstruels et d'autres besoins essentiels. Cette réalité existe ici, au Québec, et elle mérite qu'on en parle. », a expliqué Jean-Maurice Weibel, pharmacien et l'un des initiateurs du projet.

Selon Femmes et Égalité des genres Canada, une personne sur cinq qui a ses règles affirme qu'il est possible qu'elle n'ait pas les moyens d'acheter des produits menstruels au cours des 12 prochains mois.

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