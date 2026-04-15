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Mercredi, 15 avril 2026

Culture

Temps de lecture : 48s

Le groupe almatois Marie Céleste honoré par le prix Mouffe 2026

Émile Boudreau
Le 15 avril 2026 — Modifié à 07 h 44 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le groupe Marie Céleste, dont les membres sont originaires d’Alma, figure parmi les corécipiendaires du prix Mouffe 2026, une distinction créée en 2022 afin de souligner l’utilisation et la mise en valeur de la langue française en chanson par des artistes en début de carrière, rapporte Radio-Canada.

Pour Marie Céleste, l’annonce a eu l’effet d’une surprise. Le groupe, qui a lancé le 13 mars dernier son premier album intitulé Tout ce qui brille, admet avoir presque oublié s’être inscrit à la remise du prix.

Formé de Zachary Tremblay à la guitare, de Simon Duchesne à la voix et à la guitare, de Philippe Plourde à la voix et au clavier, de Guillaume Sliger à la batterie et d’Olivier Tremblay à la basse, le groupe est établi à Montréal depuis 2023. Leur histoire remonte toutefois à l’école secondaire Camille-Lavoie, à Alma, où ils ont commencé à jouer ensemble.

Au total, 55 candidatures ont été soumises pour l’édition 2026 du prix Mouffe. Les précédents lauréats incluent Ariane Roy en 2023, Alphonse Bisaillon en 2024 et Sandra Contour en 2025. Cette année, Marie Céleste partage l’honneur avec le quatuor Excavation & Poésie, originaire de l’Estrie.

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