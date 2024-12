Alma annonce plusieurs aides financières pour les commerçants

La Ville d’Alma a donné le détail des différentes aides financières qu’elle accordera aux commerçants ainsi qu'aux propriétaires d'immeubles résidentiels dans le cadre du projet particulier d’urbanisme (PPU) visant la revitalisation de son centre-ville.

L’annonce a été faite à l’occasion de la plus récente séance de son conseil municipal. L’aide financière sera offerte sous deux formes, soit par le biais d’un programme de soutien aux propriétaires d’immeubles situés au centre-ville, soit par l’octroi de subventions via le Fonds de soutien au développement d’Alma (FSDA).

Propriétaires d’immeubles commerciaux

La Ville accordera une subvention à tout propriétaire d’un immeuble commercial situé au centre-ville et dont 50 % ou plus de la surface de plancher est utilisée à des fins autres que résidentielles.

Le montant des subventions est déterminé en fonction des travaux admissibles et de leurs coûts. Dans le cas de travaux de démolition et/ou de décontamination, la municipalité pourra octroyer une subvention correspondant à 33 % des coûts totaux des travaux jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Pour l’aménagement d’une terrasse permanente, la Ville pourra couvrir jusqu’à 33 % des coûts d’installation ou jusqu’à concurrence de 3 000 $.

Alma propose aussi un appui financier relativement aux honoraires des professionnels embauchés dans le cadre ce ces types de projets. La subvention maximale est également équivalente à 33 % des coûts totaux et ne peut pas excéder les 3 000 $.

Crédits de taxes lors de rénovations

Ensuite, toujours pour les propriétaires d’un immeuble commercial situé au centre-ville et dont 50 % ou plus de la surface de plancher est utilisée à des fins autres que résidentielles, la Ville pourra aussi consentir à des crédits de taxes pour compenser le coût de travaux de rénovation.

Lors de rénovations de façades, Alma offrira un crédit de taxes correspondant à 33 % des coûts totaux jusqu’à un maximum de 25 000 $ répartis sur cinq ans.

Alma pourra également offrir un appui financier en cas de travaux majeurs faisant croître la valeur foncière de l’immeuble de 50 000 $ ou plus afin de compenser l’augmentation des taxes qui en résulte. La compensation maximale offerte sera de 25 000 $ et s’appliquera de la façon suivante: 100 % de crédit lors de la 1re année, 80 % lors de la seconde, 60 % lors de 3e, 40 % lors de 4e et 20 % lors de la 5e année.

Il est à noter que le crédit sera uniquement applicable sur le gain de valeur de l’immeuble. Par exemple, dans le cadre d’un immeuble à 500 000 $ dont le rôle d’évaluation passe à 575 000 $ à la suite de travaux de rénovation, un crédit de taxes pourra être appliqué sur le différentiel de 75 000 $.

Crédits de taxes pour l’ajout de logements

Une portion des mesures financières annoncées vise également à stimuler l’implantation de logements au centre-ville.

En l’occurrence, la Ville pourra accorder un crédit de taxes à tout propriétaire ajoutant des logements dans un immeuble situé au centre-ville entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029. Des conditions d’admissibilité s’appliquent.

Pour des logements locatifs ou coopératifs, la Ville exemptera le propriétaire de 100 % de ses taxes durant cinq ans. Lorsqu’il s’agira d’habitations détenues en copropriété (condominiums), le crédit de taxes sera réparti sur cinq ans et s’appliquera comme suit: 100 % de crédit lors de la 1re année, 80 % lors de la seconde, 60 % lors de 3e, 40 % lors de 4e et 20 % lors de la 5e année.

Les subventions relatives aux logements seront disponibles à compter de l’adoption du Programme de soutien aux propriétaires d’immeubles du centre-ville, soit lors d’une séance spéciale prévue le 16 décembre prochain.

Fonds de soutien et de développement d’Alma

Le conseil municipal a par ailleurs approuvé deux aides financières dans le cadre du Fonds de soutien et de développement d’Alma.

La somme de 45 000 $ a été accordée à la Ferme Laithier Holsteins pour le démarrage de cette entreprise agricole située à Alma, et celle de 20 400 $ a été octroyée au Restaurant-bar Chez Mario Tremblay pour l’optimisation de son espace. Le projet incluait aussi l’ajout d’espaces locatifs dans le secteur du centre-ville.