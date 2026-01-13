Québec soutient un projet de gaz naturel renouvelable au Lac-Saint-Jean

Le gouvernement du Québec a annoncé mardi un soutien financier de 15 millions de dollars à l’entreprise Waga Energy Canada pour la réalisation d’un projet de production de gaz naturel renouvelable (GNR) au Lac-Saint-Jean.

Évalué à plus de 36,5 millions de dollars, celui-ci prévoit l’installation d’équipements de purification des biogaz émis par les matières résiduelles ensevelies au site d’enfouissement technique d’Hébertville-Station, propriété de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. En plus de créer une quinzaine d'emplois, les nouveaux équipements permettront de valoriser ces biogaz pour produire du GNR, qui sera injecté dans le réseau gazier d’Énergir.

Selon le gouvernement, les installations de Waga Energy Canada devraient produire jusqu’à 5,2 millions de mètres cubes de GNR par an, soit l’équivalent de la consommation de gaz d’environ 2 900 foyers québécois. De plus, à partir de 2027, cette production devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre du Québec de 9 400 tonnes d’équivalent CO₂ par année, ce qui correspond au retrait d’environ 2 900 véhicules des routes.

« En valorisant les biogaz du lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station, Waga Energy Canada fait de notre circonscription de Lac-Saint-Jean un véritable modèle d’économie circulaire! Voilà un projet qui contribuera à développer notre expertise locale dans une filière énergétique d'avenir, tout en améliorant le bilan carbone de notre région et de tout le Québec. », a déclaré Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

De son côté, Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, a insisté sur l’efficacité du GNR comme source alternative d’énergie.

« Chaque mètre cube produit au Québec se traduit par une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Avec ce projet, on fait donc un pas de plus dans notre lutte contre les changements climatiques. », a-t-il déclaré.