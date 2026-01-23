Dernière ligne droite pour la construction de l’usine d’Ausime Énergie

Malgré un retard dans la livraison du projet, Ausime Énergie n’a pas mis une croix sur la construction d’une usine de production de gaz naturel renouvelable (GNR) à Hébertville. La mise en chantier de l’usine devrait se faire en 2026 si tout se passe bien.

« Tous les signaux sont au vert. C’est sûr que ce projet-là va se construire en 2026 », affirme le responsable du projet, Pierre-Yves Simard-Aubut.

Alors que l’usine de biométhanisation agroforestière devait entrer en fonction l’automne dernier, ce dernier explique que sa construction a été retardée en raison de contraintes législatives et du prolongement des délais pour l’émission de permis.

Certaines caractéristiques du projet ont été revues entre-temps. « On est passé d’un projet de 205 000 à 250 000 tonnes d’intrants pour une production de 4,7 à 5 millions de mètres cubes de gaz naturel renouvelable par année. »

Les 250 000 tonnes d’intrants, c’est-à-dire la matière qui alimentera la production de GNR de l’usine, seront constituées de lisier, de résidus agricoles ainsi et d’autres matières organiques. L’approvisionnement se fera auprès de producteurs agricoles environnants.

Le coût total du projet a quant à lui été revu à la hausse, passant de 47 M$ à 65 M$.

Ausime Énergie a obtenu une subvention de 15 M$ du gouvernement du Québec afin d'amorcer la construction de l’usine, qui sera érigée le long de la route 169, près de l’écocentre d’Hébertville. « On va annoncer la construction très bientôt », laisse entendre Pierre-Yves Simard-Aubut.

Précisons que le projet d’usine de GNR d’Ausime Énergie n’est en rien lié à celui de l’agrandissement du lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station mené par Waga Energy. Toutefois, les deux projets poursuivent un objectif commun, soit de valoriser de la matière résiduelle par la production de GNR. Les deux entreprises distribueront également leur gaz par le réseau d’Énergir.