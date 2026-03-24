SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 25 mars 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 19 s

La valeur des terres agricoles a poursuivi sa hausse au Canada en 2025

Émile Boudreau
Le 24 mars 2026 — Modifié à 10 h 22 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La valeur des terres agricoles canadiennes a continué de grimper en 2025, affichant une progression moyenne de 9,3 %, selon le plus récent rapport Valeur des terres agricoles de Financement agricole Canada (FAC). Cette hausse s’inscrit dans une tendance de croissance soutenue qui se maintient depuis plus de trois décennies à l’échelle du pays.

Les provinces des Prairies ont été les principaux moteurs de cette augmentation, contribuant largement à la moyenne nationale. Les provinces maritimes ont également connu une croissance notable, poursuivant une trajectoire positive amorcée au cours des dernières années.

À l’inverse, le Québec a enregistré une hausse plus modérée comparativement aux années précédentes. La valeur moyenne des terres agricoles y a progressé de 4,8 %, une augmentation attribuable à une demande stable dans un contexte de production agricole diversifiée.

Malgré un environnement économique instable, le marché des terres agricoles canadien s’est montré résilient selon le rapport. Les producteurs et productrices ont continué d’élargir leur fonds de terre et de procéder à des acquisitions stratégiques, ce qui a soutenu la valeur des terres cultivées, irriguées et des pâturages partout au pays.

« La demande de terres agricoles est restée vigoureuse, soutenue par la confiance à long terme dans l’agriculture canadienne, les coûts d’emprunts moins élevés, les forts prix du bétail et la disponibilité limitée de terres pour la vente. », a expliqué JeanPhilippe Gervais, viceprésident exécutif à Financement agricole Canada.

Il souligne également que, malgré l’incertitude entourant le commerce international et les droits de douane, les coûts élevés des intrants et la faiblesse de certains prix des produits de base, l’intérêt pour l’achat de terres agricoles ne s’est pas démenti.

Cette hausse continue représente une bonne nouvelle pour les propriétaires actuels, dont les actifs prennent de la valeur. Elle pose toutefois un défi croissant pour la relève et les personnes souhaitant se lancer en agriculture, alors que l’accessibilité financière des terres demeure un enjeu majeur.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Nouvelle image de marque pour la certification du bœuf québécois
Publié hier à 18h00

Nouvelle image de marque pour la certification du bœuf québécois

À l’occasion de leur assemblée générale annuelle, Les Producteurs de bovins du Québec (PBQ) ont procédé au dévoilement de Bœuf : Origine Québec, la nouvelle image de marque de la certification de provenance du bœuf québécois. Trois ans après la création de la certification Bœuf du Québec, la nouvelle appellation vise à mieux positionner le ...

LIRE LA SUITE

Une délégation du Saguenay–Lac-Saint-Jean interpelle Ottawa
Publié hier à 16h00

Une délégation du Saguenay–Lac-Saint-Jean interpelle Ottawa

Une délégation composée de représentants de trois régions du Québec, dont le Saguenay–Lac-Saint-Jean, s’est rendue à Ottawa aujourd’hui afin d’interpeller directement les élus fédéraux sur les impacts des restrictions imposées au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Cette mobilisation survient malgré l’annonce, le 13 mars ...

LIRE LA SUITE

Le salaire minimum fédéral atteindra 18,15 $ l’heure dès avril 2026
Publié hier à 14h00

Le salaire minimum fédéral atteindra 18,15 $ l’heure dès avril 2026

Le gouvernement du Canada a annoncé qu’à compter du 1er avril 2026, le salaire minimum fédéral sera porté à 18,15 $ l’heure. Cette augmentation s’inscrit dans une progression continue amorcée en 2021, année de la mise en œuvre d’un salaire minimum fédéral indépendant, et représente une hausse cumulative totale de 21 % depuis cette date. La mesure ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES