Vidéotron, maintenant à Alma!

Commandité

Tout le monde connaît l’entreprise Vidéotron maintenant installée au Centre Alma. Ce que tout le monde ne connait pas, ce sont les spécificités des boutiques locales.

Celles de Jonquière, Chicoutimi, Dolbeau et Alma sont des franchises appartenant à Marie-Annick Fortin. Elle a acquis les 3 premières il y a 3 ans alors que celle d’Alma est nouvelle du mois d’août dernier. Il y a d’ailleurs des projets d’en ouvrir de nouvelles dans la région, mais également dans des régions près du Saguenay-Lac-St-Jean.

On peut retrouver au Kiosque d’Alma, les forfaits cellulaires personnels ou affaires et dans les 3 autres boutiques, les forfaits Internet, télévision et cellulaires pour les particuliers, ainsi que les cellulaires pour affaires. Le gros avantage d’aller en boutique, en plus d’encourager un achat plus local, est le service. « On prend vraiment le temps avec le client de bien expliquer. On ne réalise pas à quel point une partie de la population est exclue de la vie numérique et peut s’y sentir perdue! On est là pour les accompagner. » souligne Mme Fortin.

Celle-ci a d’ailleurs un profil très axé sur l’humain! Ayant été à la tête d’entreprises d’économie sociale pendant 20 ans, il est toujours important pour elle que le côté économique et humain de l’entreprise se complètent. Ses ressources humaines étant précieuses, elle est consciente de la nécessité de concilier travail-famille ou travail-études.

Marie-Annick Fortin est consciente de la chance qu’elle a d’être si bien entourée! Elle tenait à le souligner, puisque c’est grâce à cette belle équipe que ses franchises Vidéotron sont en mesure de vous offrir un service hors pair!