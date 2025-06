Un secteur en développement à échelle humaine, pensé pour la convivialité, la sécurité et le bien-être

Contenu commandité

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, c’est plus qu’un simple lieu de résidence. C’est un véritable milieu de vie offrant une foule de services de qualité:

• Écoles, bibliothèques, épiceries

• Piscine intérieure, aréna, patinoire extérieure

• Parcs, plage municipale, sentiers pédestres

• Maisons des jeunes, espaces communautaires

• Restaurants variés, commerces de proximité

• Espaces de travail partagé et soutien entrepreneurial

• Activités culturelles, sportives et sociales pour tous les âges

• Terrains de sports (soccer, baseball, tennis, etc.)

Que vous soyez à la recherche de votre premier chez-vous, que vous planifiez votre retraite, ou que vous rêviez d’un nouveau départ dans un endroit paisible et dynamique à la fois, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix est prête à vous accueillir.

Le développement propose un total de 63 terrains répartis comme suit:

31 EMPLACEMENTS pour résidences unifamiliales ou bifamiliales isolées

26 EMPLACEMENTS pour résidences unifamiliales jumelées

6 EMPLACEMENTS pour résidences multifamiliales (unités de 4 logements et plus)

Tous les renseignements concernant la vente des terrains, les dimensions, les prix et les modalités seront dévoilés à l’automne 2025.

En attendant, vous pouvez manifester votre intérêt ou poser vos questions en écrivant à:

reception@ville.metabetchouan.qc.ca ou en appelant au 418 349-2060.