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Vendredi, 10 avril 2026

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Rosaire Pelletier : un parcours marqué par l’actualité

Culture Almatoise

Le 10 avril 2026 — Modifié à 14 h 40 min le 09 avril 2026
Par Ville d'Alma

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Originaire d’Alma, Rosaire Pelletier s’est imposé comme une figure marquante du journalisme en travaillant pour divers médias d’information. Il débute en 1951 au Progrès du Saguenay, avant de poursuivre au journal le Lac-Saint-Jean, puis à la station de radio CFGT. Il devient par la suite correspondant parlementaire pour Radio-Canada.

En 2019, deux ans avant son décès, M. Pelletier accorde une entrevue à Radio-Canada, au cours de laquelle il revient sur les moments marquants de son parcours. Sa première grande couverture médiatique remonte à 1967 lors de la visite du général de Gaulle.

Au fil des années, il couvre la carrière de plusieurs ministres, dont René Lévesque, de nombreuses campagnes électorales ainsi que d’importants débats de société, notamment celui portant sur la protection de la langue française.

Même à la retraite, Rosaire Pelletier ne délaisse pas l’écriture. Il continue de collaborer au journal de la résidence pour aînés où il demeure. Il partage également ses connaissances et ses réflexions à travers des chroniques et des capsules enregistrées. « Pour moi, c’est le meilleur exercice de mémoire qu’on puisse trouver. Ça m’occupe beaucoup », confiait-il à Radio-Canada Info lors de son entrevue.

Almatois de coeur, il laisse derrière lui un parcours inspirant au service de l’information

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