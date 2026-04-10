Avantage Oxygène : l’histoire d’une relève familiale

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Située à Alma, Avantage Oxygène amorce une nouvelle phase de son histoire, tout en conservant les bases solides qui ont fait sa réputation. Spécialisée dans la vente et dans la location d’équipements de soudage et de découpage, l’entreprise dessert principalement une clientèle commerciale, qui représente près de 90 % de ses activités.

Fondée par Serge Pearson et Julien Fradette en 1994, l’entreprise a rapidement pris son envol. Dès 1996, Serge Pearson en devient l’unique actionnaire. Aujourd’hui, la relève est officiellement assurée par sa fille, Véronique Pearson, et son conjoint Marc-Olivier Roussel, propriétaires depuis février dernier.

Un défi devenu opportunité

Leur parcours ne les destinait pas à reprendre une entreprise dans un domaine aussi technique. Marc-Olivier Roussel travaillait comme foreur et dynamiteur, tandis que Véronique Pearson évoluait comme assistante technique en pharmacie.

L’arrivée de leurs triplets a toutefois changé la donne. Le travail dans le nord devenait difficilement conciliable avec leur réalité familiale. « On a voulu adapter notre mode de vie à notre famille. Reprendre l’entreprise s’est imposé comme une solution logique », explique Véronique.

Cette décision a également permis d’offrir une porte de sortie aux parents de Véronique, qui souhaitaient ralentir sans avoir de relève identifiée. Bien qu’ils ne soient plus officiellement impliqués, ils demeurent présents pour accompagner la transition.

Une expertise technique au cœur des opérations

Au fil des années, Avantage Oxygène s’est positionné comme un acteur clé dans son secteur. Initialement distributeur de gaz Messer, l’entreprise est devenue, en 2003, distributeur d’Air Liquide pour le territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

De plus, l’entreprise propose une offre complète en équipements et fournitures de soudage. Cette diversité permet de répondre à des besoins variés, allant de l’entretien industriel aux travaux spécialisés.

Avec une équipe de cinq personnes, incluant les deux propriétaires, l’entreprise doit composer avec une réalité bien particulière : celle d’un marché de niche où les connaissances techniques sont essentielles. « Les clients arrivent avec des besoins très précis. Il faut être capable de bien les conseiller », souligne Véronique.

Cette réalité se reflète aussi dans les défis de recrutement. Avantage Oxygène est actuellement à la recherche d’un profil spécialisé en soudure, capable à la fois de répondre aux questions techniques et de participer à la gestion des commandes.

Entre continuité et modernisation

Si l’entreprise opère aujourd’hui à partir d’un local, occupé depuis 1995, ses débuts étaient beaucoup plus modestes, alors que les activités se faisaient directement à partir d’un camion.

La nouvelle génération souhaite maintenant poursuivre le développement en misant notamment sur le virage numérique, tout en consolidant les opérations internes. Les rôles sont bien définis : Marc-Olivier assure le service au comptoir et la représentation, tandis que Véronique gère l’administration et les commandes.

Une fierté bien ancrée

Au-delà de la gestion quotidienne, cette reprise représente une continuité familiale importante. « C’est une grande fierté de poursuivre ce que mes parents ont bâti », mentionne Véronique.

En misant sur la stabilité, l’expertise et une volonté d’adaptation, Avantage Oxygène entend maintenir sa place comme partenaire de confiance auprès des entreprises du Lac-Saint-Jean-Est, tout en préparant l’avenir avec une nouvelle génération à sa tête.

Avantage Oxygène

418 662-0302

924 Avenue du Pont N, Alma.