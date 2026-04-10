Une expansion naturelle vers Alma

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Acteur bien connu des amateurs de chasse, de pêche et de plein air au ­Saguenay, ­Chasse et Pêche poursuit sa croissance avec l’ouverture prochaine d’une toute nouvelle succursale à Alma, située au 865, avenue du ­Pont ­Sud. Prévue au printemps 2026, cette implantation marque une étape logique pour l’entreprise, qui souhaite se rapprocher davantage de sa clientèle du ­Lac-Saint-Jean.

Derrière cette expansion se trouve monsieur Éric ­Lapointe, propriétaire de ­Chasse et Pêche Chicoutimi depuis 2012. Issu d’un repreneuriat, le commerce a connu une évolution constante sous sa direction. Au fil des années, l’entreprise a su consolider sa place dans le marché, notamment avec l’acquisition d’Espace ­Nature en 2019, une décision stratégique qui a permis de renforcer son positionnement. Le déménagement au 2276, boulevard ­Talbot, à ­Chicoutimi, a également marqué une étape importante dans cette croissance.

Mais ­au-delà des décisions d’affaires, c’est aussi un attachement personnel qui motive l’arrivée à ­Alma. Ayant vécu pendant 15 ans dans la ville, où sa fille réside toujours, Éric Lapointe entretenait depuis longtemps le souhait d’y implanter une succursale. L’opportunité s’est concrétisée avec l’obtention de l’exclusivité de la marque ­FXR pour le territoire d’Alma, donnant ainsi l’élan nécessaire à ce nouveau projet.

Pour mener à bien cette ouverture, il s’est entouré de deux associés : ­Myriam ­Pelletier et ­Dany ­Munger. Employée depuis quatre ans à la boutique de ­Chicoutimi, ­Myriam ­Pelletier s’est démarquée par sa rigueur et ses compétences. Dany ­Munger, paramédic de profession, partage quant à lui une passion marquée pour la chasse, qu’il met à profit dans son implication au sein de l’entreprise. Tous deux assureront la gestion des opérations de la nouvelle boutique, appuyés par une équipe de sept employés. Éric ­Lapointe demeurera actionnaire majoritaire et se concentrera davantage sur les volets administratifs.

Du côté de ­Chicoutimi, les opérations sont entre les mains de ­Tommy ­Plante, qui supervise une équipe de 18 employés. Cette structure permet à l’entreprise de maintenir un haut niveau de service tout en soutenant son expansion.

Que ce soit à ­Chicoutimi ou à ­Alma, ­Chasse et ­Pêche se distingue par une offre spécialisée en équipements de chasse, de pêche et de plein air. L’entreprise propose également des services d’entretien, d’ajustement d’armes à feu et d’arbalètes, tant pour la chasse que pour le tir sportif, une discipline en pleine croissance. L’un des éléments distinctifs demeure l’expertise de son équipe : tous les conseillers pratiquent ­eux-mêmes la chasse ou la pêche, ce qui leur permet d’offrir des recommandations concrètes et adaptées aux réalités du terrain.

L’entreprise est également membre du regroupement d’achat Écotone, ce qui lui permet d’offrir un vaste choix de produits reconnus et compétitifs.

La nouvelle succursale d’Alma misera d’ailleurs sur un vaste inventaire directement accessible en magasin, facilitant l’expérience client et répondant aux besoins variés des passionnés de la région.

Pour connaître la date officielle d’ouverture et les détails entourant cette nouvelle adresse, il est recommandé de suivre les médias sociaux de ­Chasse et ­Pêche ­Chicoutimi et Alma. Une chose est certaine : cette ouverture marque une nouvelle étape pour l’entreprise, qui continue de se développer en restant fidèle à son ­ADN, soit la proximité, la passion et le ­service-conseil.



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