MRChronique

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Les décisions de votre MRC | EN BREF

Lors de la dernière séance du conseil, plusieurs dossiers d’importance pour notre territoire ont été abordés et ont fait l’objet de décisions concrètes :

Acceptation d’un projet - FRR volet 2 - L’Ascension-de-Notre-Seigneur

Producteurs de lait du SLSJ - Demande d’appui

Projet de règlement provincial sur les pratiques agroenvironnementales - Revendication

Prochain conseil de la MRC : le mardi 9 juin à 19 h 30

RESTEZ CONNECTÉ(E) POUR NE RIEN MANQUER DES DÉCISIONS QUI FAÇONNENT NOTRE MRC !

Pour revoir la dernière séance complète : https://www.youtube.com/watch?v=5pnlrf_4kiU

Rapport annuel 2025

Découvrez comment notre organisation a contribué activement au développement du territoire de Lac-Saint-Jean-Est en 2025, et apprenez-en davantage sur les champs d’intervention ainsi que sur les responsabilités assumées par notre MRC !

Cliquez ici pour consulter le rapport annuel.

Découvrez les artistes multidisciplinaires de notre MRC dont le projet a été sélectionné dans le cadre du Programme de partenariat territorial du Saguenay-Lac-St-Jean. Des projets qui contribueront au rayonnement culturel de notre milieu !

Simon Emond Dis mon nom : Création et production d’un livre d’artiste menant à des activités de médiations culturelles dans trois municipalités de la MRC Lac-Saint-Jean-Est.

Sébastien Savard Voyage en musique : Conception du spectacle solo multidisciplinaire Voyage en musique.

Charles Sagalane Laboratoire survivant : Le Laboratoire survivant se veut une plateforme de littérature in situ basée sur les îles de Saint-Gédéon. Le projet déploie une série d’installations, d’animations et d’interventions d’arts de lettres dans un échange renouvelé avec le lectorat.



