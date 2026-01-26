SUIVEZ-NOUS

Lundi, 26 janvier 2026

Sports

Préparation olympique

Deux autres podiums pour Valérie Maltais

Le 26 janvier 2026 — Modifié à 08 h 40 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

La préparation en vue des Olympiques se poursuit pour Valérie Maltais qui a obtenu deux autres médailles ce week-end lors de la dernière étape de la saison de la Coupe du monde à Inzell.

Dimanche, au départ groupé féminin, la patineuse de La Baie a terminé au deuxième rang avec un chrono de 8:38,77, étant devancé par Marijke Groenewoud des Pays-Bas par seulement 45 centièmes de secondes. 

Au terme de cette saison 2025-26, la Baieriveraine de 35 ans termine au quatrième rang du classement général avec 221 points. Sa compatriote, Ivanie Blondin, termine troisième, 13 points devant Maltais.

C’est l’Américaine Mia Manganello qui a remporté le titre avec un total de 253 points.

Avant de se rendre à Milan pour les Jeux, l’équipe canadienne demeurera à Inzell pour un camp d’entraînement d’une semaine.

