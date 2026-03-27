Georges Vézina sacré personnage historique ce vendredi

C’est ce vendredi avant-midi que l’ex-gardien de buts Georges Vézina sera sacré personnage historique. La cérémonie, prévue ce matin à l’amphithéâtre auquel on a donné son nom, sera dirigée par le ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean et député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard.

Ce dernier agira au nom du ministre de la Culture et des communications, Mathieu Lacombe. Outre l’élite politique et sportive, l’événement rassemblera aussi quelques membres de la famille de M. Vézina, dont son petit-fils Yvon et son arrière-petit-fils Jean-François. Ce dernier a d’ailleurs pu entrer en contact avec les responsables de la cérémonie à la suite d’une intervention du 92,5 Ma radio d’Ici. Le président du Canadien, Geoff Molson, pourrait aussi être présent. La cérémonie de consécration est prévue pour 10h30.

À titre de statistiques, Georges Vézina n’a pas raté un seul match en 16 saisons, une carrière de 367 parties consécutives qui a pris fin de façon abrupte en raison d’un diagnostic de tuberculose à l’âge de 38 ans. Intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1945, Georges Vézina est le seul autre Québécois francophone, à l’exception de Maurice Richard, à avoir son nom accolé à un trophée dans la Ligue nationale de hockey, en plus d’avoir vu son nom accolé au célèbre amphithéâtre de Chicoutimi.