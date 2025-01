Mise en place d’un incubateur solidaire pour le développement durable

Le Centre de solidarité internationale du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CSI-SLSJ) a obtenu une aide financière de 10 000 $ en provenance du fonds de concertation de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre de la mise en place de son projet d’incubateur solidaire pour le développement durable.

L’incubateur solidaire vise à former des cohortes de citoyens conscients et avertis des enjeux globaux cruciaux en leur donnant les outils nécessaires pour participer à la recherche de solutions.

En ce sens, la contribution financière de Centraide servira à l’organisation d’activités d’éducation citoyenne et de formation ainsi qu’au partage et à la collaboration entre différents acteurs communautaires, le tout dans une optique de solidarité et de développement durable.

« L’incubateur solidaire est une démarche d’autonomisation de groupes citoyens et de porteurs de changement dans la réalisation d’actions répondant à des enjeux environnementaux et à des besoins humanitaires réels. Chaque école ou organisation participante mettra sur pied son laboratoire d’éducation à la citoyenneté, recevra de la formation et bénéficiera des ressources et expertises du CSI-SLSJ », indique Francis Laroche, chargé de projets en éducation à la citoyenneté mondiale.

Par ailleurs, dans le but de devenir un pôle de solidarité régionale, le CSI-SLSJ aménagera un espace d’idéation et de concertation dans ses bureaux, au centre-ville d’Alma, et se dotera d’équipements multimédias pour communiquer avec les antennes locales, lesquelles seront réparties du Bas-Saguenay au haut du Lac-Saint-Jean.

« Nous sommes vraiment heureux de cette collaboration qui permettra à plusieurs partenaires locaux de travailler ensemble et ainsi solidifier notre filet social. Il est primordial d’offrir un espace d’échange et de réflexion pour mieux soutenir les gens de nos communautés au travers d’initiatives de sensibilisation et de mobilisation citoyenne », estime Martin St-Pierre, directeur général de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.