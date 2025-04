La Maison Oxygène d’Alma quitte le Centre Optimum

La Maison Oxygène d’Alma déménage. En effet, l’organisme, qui héberge des pères en situation de vulnérabilité et leurs enfants, quitte ses locaux à même le Centre Optimum pour intégrer une résidence indépendante à compter du début du mois d’avril.

L’organisme se situera donc désormais au 400, rue Boivin. En plus de faciliter la cohabitation des pensionnaires, l’agrandissement des lieux permettra à la Maison Oxygène de doubler sa capacité, mentionne Le Quotidien. Le directeur général du Centre Optimum, Sébastien Ouellet, évoque le fait qu’un logement autonome supplémentaire pourrait voir le jour dans les prochaines années. Le dg précise que l’équipe ne veut avoir à refuser personne, ce pourquoi le fait de monter jusqu’à six places en période de débordement est une bonne affaire. Pour sa part, le bâtiment de la rue Saint-Joseph continuera d’abriter les autres volets de services du Centre de ressources, et des rénovations majeures sont prévues d’être effectuées après le déménagement de la portion Maison Oxygène. À plus long terme, l’organisme ne cache pas ses espoirs de s’établir à Saguenay, après Alma et Dolbeau-Mistassini.