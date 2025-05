Un colloque régional pour favoriser des services plus inclusifs

Diversité 02 tiendra le vendredi 16 mai prochain à l’Hôtel Delta de Jonquière un colloque LGBTQ+ réunissant des professionnels et intervenants de divers milieux autour de la thématique : « Comprendre, respecter, inclure : vers des services inclusifs pour tous ».

L'organisme ajoute par voie de communiqué que ce rassemblement d’envergure vise à sensibiliser et outiller les milieux d’intervention, de santé, d’éducation et communautaires pour mieux répondre aux réalités vécues par les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre.

À travers conférences et échanges, des experts viendront démystifier les concepts liés aux identités LGBTQ+, explorer les réalités des familles accompagnant un jeune en transition, et présenter les recherches récentes sur les trajectoires de transition et de détransition.

Un espace kiosques permettra également de faire connaître les ressources régionales et provinciales dédiées aux personnes LGBTQ+ et à leurs proches.

Dans un climat politique marqué par une montée des discours haineux et des attaques envers les droits des personnes LGBTQ+, Diversité 02 souhaite renforcer les compétences et la mobilisation des milieux pour créer des environnements réellement inclusifs et sécuritaires.

Rappelons que Diversité 02 est un organisme communautaire régional qui a pour mission de sensibiliser, informer et éduquer la population aux réalités des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre.

Par ses formations, conférences et groupes d’entraide, l’organisme espère contribuer à favoriser un milieu plus inclusif et respectueux au Saguenay– Lac-Saint-Jean, tout en offrant accompagnement et référencement dans un espace sécuritaire et bienveillant.