Mathieu Simard reprend son rôle de d.g

Mathieu Simard reprend son rôle à titre de directeur général et greffier-trésorier de la Ville de Desbiens. Son embauche est officielle depuis lundi soir, alors que se déroulait la séance du conseil municipal.

Interrogé par Radio-Canada, M. Simard a souligné vouloir s’impliquer à nouveau après l’élection du nouveau maire, Maxim Lavoie. Depuis son départ, le poste était demeuré vacant, ce pourquoi il a décidé de postuler une seconde fois.

Rappelons que Maxim Simard avait fait le choix, en mars 2025, de démissionner de ses fonctions. Ce dernier était en arrêt de travail depuis le mois de novembre 2024, dû à un climat toxique ressenti à son emploi. Au cours de son mandat, il avait également dû composer avec un changement à la mairie. M. Simard avait ensuite porté plainte pour harcèlement psychologique contre Ginette Sirois, la mairesse en poste à ce moment.

La Ville de Desbiens avait aussi été mise sous tutelle, en juin 2024, par la Commission municipale du Québec (CMQ), pour lui permettre de redresser sa situation financière et sa gestion des ressources humaines. Un déficit accumulé de 785 000 $ avait été atteint entre 2017 et 2022.