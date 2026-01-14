Les logements d’Alma prêts à accueillir leurs premiers locataires

Après 17 mois de travaux et un investissement de plus de 18 millions de dollars, les 60 logements sociaux et abordables des Habitations Coderr, situés sur le boulevard des Cascades à Alma, sont prêts. Selon Radio-Canada, les premiers locataires pourront emménager dès le 19 janvier.

Parmi l’ensemble des unités disponibles, 12 sont réservées à l’hébergement transitoire pour des personnes vivant en situation d’instabilité ou d’exclusion. Ces locataires pourront y rester jusqu’à deux ans avant de devoir trouver un autre logement. Les autres appartements, quant à eux, sont offerts à des prix allant de 740 $ à 995 $ par mois, selon ce qui était initialement proposé.

Ce projet marque une étape importante pour le Groupe Coderr, reconnu pour ses activités en recyclage et en réinsertion sociale, puisqu’il s’agit de son premier immeuble résidentiel.

Le Groupe Coderr ne compte toutefois pas s’arrêter là. En plus d’un projet de 90 logements à Saguenay, l’organisation envisage la possibilité de développer d’autres initiatives similaires ailleurs dans la région.