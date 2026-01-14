La Régie des alcools, des courses et des jeux enquêtera sur le tirage

La Régie des alcools, des courses et des jeux a annoncé qu’elle mènera des vérifications concernant le tirage du moitié-moitié organisé par les Saguenéens de Chicoutimi dimanche dernier, rapport Radio-Canada.

La Régie confirme avoir reçu deux plaintes à la suite du tirage, qui devait initialement avoir lieu samedi, lors du match de l’équipe contre les Tigres de Victoriaville.

Une anomalie technique avait forcé le report du tirage de 24 heures. C’est Ascend, le fournisseur du service de loterie, qui avait repéré l’irrégularité, entraînant la suspension temporaire du tirage.

La Régie des alcools, des courses et des jeux précise qu’Ascend collaborera avec elle afin d’établir les faits et de mieux comprendre les circonstances entourant cet incident.