La Semaine nationale sans fumée aura lieu la semaine prochaine

Du 18 au 24 janvier sera soulignée la Semaine nationale sans fumée (SNSF), une campagne annuelle visant à sensibiliser la population canadienne aux dangers du tabagisme et à encourager les fumeurs à abandonner cette habitude.

Depuis 1977, la SNSF est organisée chaque mois de janvier, mais malgré des décennies de prévention, le tabac demeure un problème de santé publique alors que 3,6 millions de Canadiens, soit 11 % des adultes, fument encore selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2024.

Bien que ce chiffre soit en nette baisse par rapport à 1965, où la moitié de la population fumait, le tabac demeure la première cause évitable de maladie et de décès au pays avec de 46 000 morts chaque année, soit 30 % des décès du cancer.

Le vapotage, une nouvelle menace

Si le tabagisme recule, le vapotage gagne du terrain, surtout chez les adolescents. Une enquête menée en 2024 a révélé que 27 % des élèves de 12ᵉ année vapotent, contre seulement 9 % en 2014-2015. Cette tendance inquiète la Société canadienne du cancer qui appelle à renforcer les mesures de prévention.