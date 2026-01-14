Ralentissement de la croissance au Saguenay–Lac-Saint-Jean

La croissance démographique du Saguenay–Lac-Saint-Jean a fortement ralenti entre juillet 2024 et juillet 2025, principalement en raison d’une baisse de l’immigration internationale selon les données publiées mercredi par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

La population de la région est passée de 285 302 à 286 395 habitants, soit une augmentation de 1 093 résidents. Cette hausse contraste avec celle de l’année précédente, qui avait dépassé 3 000 personnes.

Bien que la région enregistre plus de décès que de naissances pour une huitième année consécutive, c’est bien la diminution du solde migratoire international qui explique ce ralentissement. Celui-ci est passé de 3 022 résidents en 2023-2024 à seulement 1 316 en 2024-2025.

Cette baisse est attribuable à une réduction marquée du nombre d’immigrants temporaires arrivés dans la région, alors que l’immigration permanente a atteint un sommet. Ces arrivées permettaient jusqu’ici de compenser un accroissement naturel négatif, qui s’est traduit par 797 décès de plus que de naissances au cours de la dernière année.

Le vieillissement de la population de la région se poursuit alors que 27,1 % des habitants ont 65 ans et plus, tandis que les moins de 20 ans ne représentent que 19,4 %. L’âge moyen atteint désormais 45,5 ans.