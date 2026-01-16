SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 16 janvier 2026

Actualités

Temps de lecture : 31s

Course à la chefferie

L’ombre de la Commission Gallant plane sur Geneviève Guilbault

Le 16 janvier 2026 — Modifié à 09 h 07 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

N’ayant pas fait savoir si elle a l’intention ou non de briguer la chefferie de la Colaition Avenir Québec à la suite de la démission François Legault, la ministre Geneviève Guilbault a reçu des avis de la Commission Gallant.

C’est que Mme Guilbault, qui est allée témoigner aux audiences de la commission portant sur le scandale de la plateforme SAAQClic, est pointée du doigt, de même que des membres de son ancien cabinet, comme quoi une partie de leurs témoignages serait jugée“non-crédible”.

Le dépôt du rapport final de la Commission Gallant pourrait donc faire mal à la candidate potentielle à la chefferie caquiste. Et, si elle se lance, c'est donc dire qu’un rapport final accablant pourrait éventuellement nuire à ses chances de succéder à François Legault.   

