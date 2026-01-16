Deux entrepreneurs québécois reprennent la franchise

La chaîne des centres de divertissement Dooly’s amorce une nouvelle ère alors que les entrepreneurs Mathieu Castilloux et Jonathan Delarosbil, bien actifs dans le milieu de la restauration dans la région de la Capitale‑Nationale, ont fait l’acquisition de la franchise maîtresse au Québec.

Cette transaction marque un tournant pour Dooly’s Québec, dirigé depuis le début des années 2000 par l’homme d’affaires André Blais. Celui‑ci demeurera toutefois impliqué auprès de la nouvelle direction afin d’assurer une transition harmonieuse.

« Je suis fier de voir le réseau poursuivre ses activités sous la direction d'entrepreneurs québécois. Mon parcours avec Dooly's a été marqué par de nombreuses années de collaboration, et je remercie sincèrement notre clientèle et nos franchisés pour la confiance qu'ils nous ont accordée au fil du temps », a souligné André Blais.

La vente a été conclue sous la condition que l’équipe du siège social demeure en place dans les bureaux de Québec afin de maintenir la qualité des opérations et d’assurer un service de proximité auprès des franchisés.