Une motoneigiste perd la vie dans un accident à Labrecque

Une femme de 55 ans a perdu la vie à la suite d’un accident de motoneige survenu dimanche soir à Labrecque, rapporte la station Planète 105.5.

Selon les premières informations, l’incident s’est produit dans un sentier situé à proximité du rang 5. La motoneigiste aurait percuté un arbre alors qu’elle circulait seule.

Les services d’urgence ont été dépêchés sur les lieux et la victime a été transportée d’urgence vers un centre hospitalier de la région, où son décès a ensuite été constaté.

La Sûreté du Québec a indiqué que les circonstances exactes de la collision demeurent pour l’instant inconnues. Les enquêteurs devront déterminer ce qui a mené la motoneigiste à perdre la maîtrise de son véhicule.