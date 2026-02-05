Le budget repoussé à la fin février

Les grandes lignes du prochain budget municipal de Desbiens seront connues à la fin du mois. Selon des informations rapportées par Radio-Canada, le directeur général, Mathieu Simard, a dû reprendre l’ensemble de l’exercice budgétaire à zéro à la suite du départ d’une conseillère à la direction.

Revenu en poste le mois dernier, ce dernier a retrouvé ses fonctions de directeur général et de greffier-trésorier après une démission survenue en mars 2025, alors qu’il se trouvait en arrêt de travail en raison d’un épuisement professionnel causé par un climat de travail toxique.

Cette reprise complète du processus budgétaire survient dans un contexte financier délicat pour la municipalité. L’an dernier, Desbiens avait dû autoriser un emprunt d’un million de dollars afin de consolider un déficit accumulé au fil des années.

L’administration municipale prévoit d’ailleurs de revoir attentivement l’ensemble de ses dépenses, particulièrement celles liées aux dettes contractées par le passé. Le maire de Desbiens, Maxime Lavoie, indique cependant qu’il est encore trop tôt pour déterminer à quel niveau la taxation devra être ajustée.

Rappelons qu’en 2024, aux prises avec une situation jugée critique, Desbiens avait été placée sous tutelle par la Commission municipale du Québec. Cette mesure exceptionnelle visait à redresser les finances de la Ville, en plus d’améliorer sa gestion des ressources humaines.