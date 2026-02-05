Transfert des actifs de Domtar dans une société en commandite

La récente sortie et mobilisation des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean mardi, accompagnés des travailleurs de l’usine Domtar de Kénogami au conseil de ville de Saguenay, est-elle exagérée?

Dans un courriel expédié au 92,5 Ma radio d’Ici, le Directeur principal - Affaires publiques de Domtar, Guillaume Julien, mentionne que le transfert des actifs et barrages hydroélectriques de Domtar, en décembre dernier, dans une société en commandite, s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation corporative interne, contrairement à ce que plusieurs craignent,

M. Julien ajoute que cette démarche n’a pas été entreprise dans le but de vendre les ouvrages hydro-électriques à l’extérieur de Domtar. Elle vise plutôt à offrir une plus grande flexibilité administrative à l’organisation.

Le porte-parole explique qu' à titre d’exemple, elle ouvre des options de financement additionnel. Guillaume Julien souligne que le transfert n’a aucun impact sur les opérations courantes de Domtar, sur les engagements de Domtar liés à ses activités hydroélectriques ou envers ses partenaires ou ses employés. Domtar se dit toujours ouverte à discuter avec ses partenaires afin de maintenir un dialogue constructif et de fournir toute information pertinente au moment opportun.

Rappelons que menés par le maire Luc Boivin, les élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont interpellé le gouvernement mardi, demandant une rencontre urgente pour discuter du dossier. “Arrêtez de nous jouer dans le dos”, a alors lancé le maire Luc Boivin à l’intention de la compagnie, soulignant que ce transfert d'actifs s'est fait à l'insu de la ville et des élus.