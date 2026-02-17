SUIVEZ-NOUS

Mardi, 17 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 37s

Comité Mob Sag-Lac

Lancement du mouvement Le communautaire à boutte

Sara-Léa Bouchard
Le 17 février 2026 — Modifié à 13 h 35 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Le Comité Mob Sag-lac a réuni plus de 130 organismes communautaires de la région lors d’une séance d’information consacrée au mouvement Le communautaire à boutte

Cette campagne nationale vise à dénoncer le sous-financement chronique du secteur communautaire et ses répercussions concrètes tant sur les organismes que sur les populations qu’ils soutiennent. À la suite de cette rencontre, le Saguenay–Lac-Saint-Jean rejoint officiellement le mouvement, faisant du Comité Mob Saglac une cellule locale engagée au sein de la mobilisation régionale et nationale en faveur d’un financement adéquat, stable et récurrent.

Dans la foulée de cette mobilisation, le milieu communautaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean envisage la possibilité de moyens de pression pouvant aller jusqu’à une grève du 23 mars au 2 avril prochains. De plus, les organismes de la région seront assurément présents à l’Assemblée nationale à Québec le 2 avril prochain, dans le cadre de la grande mobilisation nationale du mouvement Le communautaire à boutte.

