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Dimanche, 05 avril 2026

Culture

Temps de lecture : 49s

Angine de Poitrine

Un ultime billet pour soutenir un organisme communautaire

Le 03 avril 2026 — Modifié à 10 h 31 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Le groupe Angine de Poitrine fera le bonheur du Café du Clocher, puisque le restaurant organisera prochainement un encan au profit d’un organisme local. Les participant à l’encan débourseront pour tenter de se doter du dernier billet du duo pour leur spectacle du 23 avril prochain dans le bar-spectacle d’Alma.

Selon le Quotidien, l’initiative viendrait du gérant du Café du Clocher, Samuel Gingras. Celui-ci, inspiré par le mouvement Le communautaire à boutte, a eu l’idée de mettre en place l’encan après avoir réalisé qu’un seul billet demeurait invendu. Même M. Gingras ne s’attendait pas à voir un engouement autant important que maintenant, alors que l’encan a atteint la barre des 450 $ 30 minutes seulement après la mise en vente. 

Toutefois, les intéressés auront jusqu’au lundi 6 avril à 19h pour tenter de mettre la main sur l’ultime billet. Pour participer à l’encan, Samuel Gingras invite les intéressés à lui écrire sur sa page Facebook personnelle, en indiquant le montant de l'offre ainsi que l’organisme à qui l'argent sera donné. Mentionnons finalement qu’Angine de Poitrine sera également présent sur le territoire de Saguenay les 24 avril et 1er mai prochain au CEM. Ces deux représentations affichent complet.

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