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Dimanche, 05 avril 2026

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Alma accueillera les championnats nationaux de Ballon-Balai

Le 02 avril 2026 — Modifié à 07 h 44 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

La Ville d’Alma est fière de recevoir les Championnats nationaux séniors de ballon-balai, qui se dérouleront du 7 au 11 avril 2026 au Centre Mario-Tremblay d’Alma. L’événement rassemblera 36 équipes provenant de partout au pays, un record de participation, et réunira 814 joueurs ainsi que 144 accompagnateurs pour plusieurs jours de compétition.

Il s’agira de la deuxième fois qu’Alma accueille ce prestigieux tournoi, la première ayant eu lieu en 2017 dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Ville d’Alma. Reconnue pour l’enthousiasme de ses partisans et pour l’enracinement profond du ballon sur glace dans sa communauté, Alma promet encore une fois une ambiance unique aux équipes et aux visiteurs. La présidence d’honneur de l’événement sera assurée par Sylvie Gilbert et Michel Lefebvre, deux figures bien connues et engagées dans la communauté.

En plus de mettre en valeur une discipline sportive profondément enracinée dans la région, la tenue de ce championnat devrait générer d’importantes retombées économiques estimées entre 2,3 et 2,5 millions de dollars pour Alma et les environs, notamment grâce à l’achalandage dans les hôtels, restaurants et commerces locaux. Mentionnons que la Ville d’Alma invite la population à venir encourager les équipes et à prendre part à cette grande célébration du ballon sur glace.

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