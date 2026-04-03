Ouverture imminente de Chasse et Pêche Alma dans les anciens locaux de Sportpat

La chaîne régionale Chasse et Pêche, déjà implantée à Chicoutimi, ouvrira bientôt une succursale à Alma dans le bâtiment commercial qui abritait autrefois le magasin Sportpat sur l’avenue du Pont Nord.

L’ouverture est prévue dans « quelques semaines », indique Éric Lapointe, copropriétaire de la chaîne avec Myriam Pelletier et Dany Munger. Huit personnes d’Alma et des environs ont été embauchées dans la foulée.

Chasse et Pêche Alma occupera la moitié de l’immeuble, soit une superficie d’environ 6 000 pi². La chaîne a investi « plusieurs centaines de milliers de dollars » afin de mettre de préparer les lieux. Des économies ont toutefois pu être réalisées du fait que l’immeuble abritait déjà un commerce de détail, ce qui se reflétait dans l’aménagement préalable du commerce.

« C’était vraiment un endroit de prédilection. C’était déjà très fonctionnel pour le commerce de détail. En plus, il est vraiment bien situé », résume Éric Lapointe, ajoutant que l’aspect extérieur du bâtiment sera bientôt mis aux couleurs de la chaîne Chasse et Pêche.

Une équipe de « passionnés »

À l’instar de l'autre succursale de Chasse et Pêche, celle d’Alma misera sur l’étendue de son inventaire et la qualité de son service-conseil.

« Le premier critère d’embauche de nos employés, c’était qu’ils aient déjà de bonnes connaissances en matière de chasse ou de pêche, ou les deux. Pour nous, le plus important, c’est que les gens qui viennent au commerce puissent aussi profiter de notre expertise. On veut leur donner de bons renseignements techniques en lien avec l’équipement et des trucs et astuces pour pêcher les espèces de poissons présentes sur le territoire du Lac-Saint-Jean. »

Détaillant FXR

Par ailleurs, Éric Lapointe se réjouit d’avoir pu reconduire une entente d’exclusivité territoriale avec la marque FXR, marque notamment spécialisée en équipements de motoneige auparavant distribuée par Sportpat.

« Donc, en plus d’avoir un vaste inventaire d’équipements de chasse et de pêche, on va pouvoir continuer de répondre à la demande pour les produits FXR. Ça sécurise vraiment notre modèle d’affaires. »

Selon Éric Lapointe, l’ouverture de Chasse et Pêche Alma constituait une « migration naturelle » de la chaîne et suscite « un engouement incroyable dans Lac-Saint-Jean-Est ». Après y avoir habité durant plusieurs années et sa fille y demeurant actuellement, il affirme d’ailleurs être familier avec le secteur.