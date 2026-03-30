L’auteur Thomas Dufour en tournée au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Du 31 mars au 2 avril, l’auteur dramatique, scénariste et réalisateur originaire d’Alma, Thomas Dufour, sera de passage dans la région à l’occasion d’une tournée d’ateliers d’écriture et de rencontres d’auteurs organisée par le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Au cours de son séjour, Thomas Dufour ira à la rencontre des étudiants en création littéraire du Collège d’Alma, des élèves de secondaire 2 de l’école Autentis, à Métabetchouan, ainsi que de deux groupes d’étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi.

Un rendez-vous ouvert au public est également prévu le mercredi 1er avril, de 18 h 30 à 20 h 30, au Théâtre La Rubrique. Thomas Dufour y animera un atelier d’écriture et d’interprétation intitulé « Trouver la voix du personnage ». Gratuit sur inscription, l’atelier s’adresse aux jeunes de 12 à 29 ans, qu’ils soient acteurs débutants, apprentis auteurs ou simplement curieux de théâtre, de jeu et de création de personnages.

Enfin, celui qui est titulaire d’un baccalauréat en journalisme de l’UQAM et diplômé du programme d’écriture dramatique de l’École nationale de théâtre du Canada, Thomas Dufour profitera également de son passage pour rencontrer le grand public. Il sera à la librairie Harvey, à Alma, le jeudi 2 avril, de 16 h à 18 h, afin d’échanger avec les lecteurs et lectrices.

Cette tournée d’ateliers d’écriture se poursuivra par ailleurs du 13 au 17 avril, avec la venue du slameur Dominique Sacy et du rappeur KJT. Ceux-ci iront à la rencontre de jeunes et d’adultes dans plusieurs écoles secondaires, centres de formation professionnelle, centres de formation générale pour adultes, cégeps, maisons des jeunes et bibliothèques de la région.