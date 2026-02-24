SUIVEZ-NOUS

Mardi, 24 février 2026

Actualités

Processus des aires protégées

Louis Ouellet met le gouvernement en garde

Sara-Léa Bouchard
Le 24 février 2026 — Modifié à 07 h 18 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Le maire de l’Ascension et préfet de la MRC du Lac-Saint-Jean-Est, Louis Ouellet, remet en question le processus des aires protégées. Ce dernier émet même la possibilité que les élus locaux s’opposent à toutes les propositions, si les démarches de consultation ne sont pas mises sur pause. 

Interrogé par le Quotidien, M. Ouellet soutient que les promoteurs des aires protégées, qui dirigent le processus de consultation et qui le mettent en place, ne sont pas conscients des conséquences. À savoir qu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n’y a toujours pas d’entente sur la gouvernance du processus de consultation.

Il existe aussi un désaccord entre le ministère de l’Environnement du Québec et les élus sur ce qui doit être considéré dans la démarche actuelle pour mener à la création d’aires protégées, dans le but d’atteindre l’engagement de protéger 30% du territoire d’ici 2030.

Louis Ouellet concède que le gouvernement fonctionne à l’envers dans ce dossier. Le directeur général du Conseil régional de l’Environnement, Tommy Tremblay, comprend que les MRC ont déjà effectué des revendications en lien avec le processus de consultation. D’ailleurs, ces consultations doivent se dérouler d’ici la fin de l’année.  

