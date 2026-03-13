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Vendredi, 13 mars 2026

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Temps de lecture : 38s

Deux chantiers routiers d’importance prévus à Alma

Yohann Harvey Simard
Le 13 mars 2026 — Modifié à 09 h 47 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

La Ville d’Alma a récemment entériné deux règlements d’emprunt pour procéder à la réfection du chemin de la Dam-en-Terre et du chemin Saint-Michel.

Du côté du chemin de la Dam-en-Terre, la réfection concerne le remplacement d’un ponceau au coût de 1,1 M$. Les travaux seront réalisés cette année.

En ce qui a trait au chemin Saint-Michel, c’est l’ensemble de la route qui fera l’objet d’une réfection au coût de 3,7 M$. Les interventions prévues comprennent le remplacement de dix ponceaux, l’amélioration du drainage ainsi que la réfection de la chaussée. Il s’agira d’un important chantier qui était réclamé par plusieurs résidents du chemin Saint-Michel.

La subvention des deux projets a été acceptée dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 2026-2027. Les travaux s’inscrivent dans la planification de remplacement des ponceaux de Ville d’Alma et sont priorisés selon plusieurs critères, comme la vétusté, l’achalandage et la sécurité.

 

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