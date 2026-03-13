Le Carrefour jeunesse emploi de Lac-Saint-Jean-Est fait peau neuve

Les jeunes de Lac-Saint-Jean-Est qui souhaitent entamer une démarche en employabilité sont mieux accueillis que jamais grâce aux nouveaux locaux du Carrefour jeunesse emploi (CJE) La Bivoie, maintenant situés dans l’ancienne Caisse d'économie Desjardins de la Métallurgie et des Produits forestiers au centre-ville d’Alma.

En effet, le CJE de Lac-Saint-Jean-Est a profité de son récent déménagement, à quelques pas de son ancienne adresse sur la rue Collard, pour rendre ses locaux plus adaptés aux besoins de sa clientèle, soit les jeunes 15 à 35 ans. Si la superficie totale des locaux reste la même, la division de l’espace a été repensée pour améliorer l’offre de services, explique la directrice générale de l’organisme, Monique Huot.

D’abord, cette dernière affirme que la zone d’accueil a été considérablement agrandie de sorte qu’il soit possible d’y « accueillir de grands groupes de jeunes lors des activités de groupe ». L’accueil a par ailleurs été décoré de façon chaleureuse et conviviale question les jeunes s’y sentent « chez eux ».

Un espace mieux utilisé

Ensuite, le CJE dispose dorénavant de trois bureaux de rencontre individuelle lumineux, tandis que le reste de l’espace a été divisé en plusieurs grandes pièces favorisant également les activités de groupe. Surtout, l’organisme peut maintenant compter sur une cuisine spacieuse et fonctionnelle pour offrir ses ateliers d’éducation alimentaire et faire de la sensibilisation aux bonnes habitudes de vie. « Avant, nous n’avions simplement pas cuisine en bonne et due forme. »

Amélioration du plateau de travail

L’une des grandes salles est employée comme plateau de travail en textile et en apprentissage numérique avec de l’équipement à la fine pointe. « Nous avons des machines à coudre, une brodeuse numérique, une imprimante à sublimation, des presses à chaud, des ordinateurs, une imprimante 3D, etc. »

Monique Huot explique que l’atelier de textile sert entre autres de prétexte aux intervenantes pour initier les jeunes à l’usage des technologies numériques. « On ne leur montrera pas à faire un fichier Excel, c’est bien trop inintéressant pour un jeune qui a arrêté l’école . Mais à travers ça [le travail du textile], ils vont faire de petites programmations, ils vont ouvrir un ordinateur, faire une recherche, aller chercher des dessins et ainsi de suite. »

Parmi ses partenaires, car ils sont nombreux, le CJE La Bivoie travaille également en collaboration avec L’Unité médialab, le plateau numérique de la bibliothèque d’Alma. Le CJE propose aussi un plateau de travail en ébénisterie chez Forgescom, dont certains participants ont d’ailleurs fabriqué une partie des meubles de la zone d’accueil.

Le déménagement et l’aménagement des nouveaux locaux du CJE ont notamment été rendus possibles grâce à une subvention de 300 000 $ du gouvernement du Québec ainsi qu’à un don de 50 000 $ de la part des membres de la Caisse d'économie Desjardins de la Métallurgie et des Produits forestiers au centre-ville d’Alma. L’organisme, qui économisait depuis dix ans en vue de ce projet, a également investi de sa poche.

Une large gamme de services

Comme les jeunes qui frappent à la porte du CJE sont issus de parcours variés, l’organisme se fait lui aussi un devoir d’offrir une gamme de services variée, et ce, de pair avec un accompagnement personnalisé.

« Les jeunes qui viennent nous voir ne sont pas tous rendus au même endroit et ils n’ont pas tous vécu la même chose. La plupart viennent nous voir pour un C.V. parce que c’est pour ça qu’on est surtout connus. Mais premièrement, on ne fait pas seulement ça, et les jeunes ne sont pas tous prêts à aller porte des C.V. quand ils arrivent chez nous. Dans certains cas, on doit travailler sur ce qu’on appelle la préemployabilité. Ça englobe essentiellement toutes les conditions qui doivent être remplies avant d’aller chercher un emploi : se faire à manger, se lever le matin, savoir bien se présenter, l’hygiène, l’autonomie de façon générale. Nos intervenantes peuvent aussi aider les jeunes par rapport à ces choses-là ou les référer à d’autres ressources lorsque nécessaire. »

Pour les jeunes prêts à l’emploi, les services du CJE La Bivoie incluent notamment la conception et la mise à jour de curriculum vitae et de lettre de présentation, le ciblage d’entreprises, des trucs et conseils en recherche d’emploi et la préparation à l’entrevue.

Pour les jeunes plus ambivalents quant à leur avenir ou dont la persévérance se fragilise, l’organisme offre notamment du soutien dans le choix de carrière, de l’information scolaire et professionnelle, de la motivation scolaire en ciblant un ou des métiers en lien avec les intérêts et les aptitudes des jeunes, de l’exploration professionnelle ainsi que des stages d’exploration en milieu de travail.

Le CJE La Bivoie possède également un volet axé sur l’attraction et la rétention des jeunes en région. Pour plus d’informations, visitez le www.bivoie.com.