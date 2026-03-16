Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean recherche des familles d’accueil

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean lance un appel à la population afin de recruter de nouvelles familles d’accueil pour des enfants et des adultes ayant des besoins particuliers.

L’organisation souhaite notamment trouver des foyers pouvant accueillir des enfants âgés de 0 à 18 ans, avec une attention particulière pour les tout-petits de 0 à 5 ans, dont les besoins sont jugés très importants.

Le CIUSSS cherche également des résidences d’accueil pour des adultes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, une déficience physique ou des enjeux de santé mentale. Selon l’établissement, ces personnes ont quotidiennement besoin d’un milieu de vie sécuritaire, bienveillant et structurant afin de favoriser leur développement et leur bien-être.

« En ouvrant leur foyer, les familles d’accueil jouent un rôle essentiel en offrant stabilité, soutien et réconfort à certaines des personnes les plus vulnérables de notre région. », souligne le CIUSSS. « Devenir famille d’accueil, c’est bien plus qu’un engagement : c’est une occasion unique d’avoir un impact réel dans la vie d’un enfant ou d’un adulte, en leur offrant un environnement chaleureux et adapté à leurs besoins. », ajoute l’organisme, précisant que l’accueil peut être temporaire ou à long terme.